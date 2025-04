A BBC desenvolveu uma investigação sobre a representação dos seus conteúdos noticiosos pelos assistentes de IA e detetou que em 51% as respostas das ferramentas continham problemas significativos.

Cerca 91% das respostas continham pelo menos alguns problemas, 19% das respostas geradas pela IA que citavam conteúdos da BBC tinham imprecisões factuais, incluindo números e datas incorretos, e 13% do material citado foi alterado ou não constava das fontes originais da BBC.

"Estas imprecisões podem induzir o público em erro e distorcer a sua compreensão de questões críticas", lê-se no estudo.

Dos 'chatbots' estudados, o Gemini da Google teve a taxa de erro mais elevada, com 46% das suas respostas assinaladas com problemas significativos de exatidão, com erros que incluem citações incorretas de declarações oficiais e datas importantes, tendo deturpado o conteúdo da BBC em 34% dos casos.

No caso da IA da Microsoft, Copilot, a deturpação ocorreu em 27% dos casos, no Perplexity em 17% e no ChatGPT em 15%.

Em vários casos, os assistentes de IA citaram seletivamente artigos da BBC, apresentando narrativas incompletas que distorciam a original, pelo que "estas imprecisões têm implicações no mundo real, uma vez que o público pode tomar decisões com base em informações incorretas".

Tendo em conta este contexto, a BBC propõe três passos fundamentais para o futuro e as empresas de IA devem colaborar com os editores para garantir uma representação exata dos conteúdos noticiosos.

A regulamentação também pode ser necessária para manter a integridade dos media, defendendo que devem ser efetuadas avalizações e auditorias regulares, bem como considerar o estabelecimento de diretrizes para as notícias geradas pela IA.

O estudo teve como base a análise de 100 perguntas relacionadas com notícias, tendo os assistentes de IA acesso ao conteúdo da BBC durante o período de investigação, sendo que os jornalistas avaliaram as respostas com base em precisão, atribuição de fontes, imparcialidade, editorialização, contexto e representação do conteúdo BBC.

