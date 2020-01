Reservas de Angola subiram 11,2% em 2019 para 11,8 mil mihões de dólares - BFA O gabinete de estudos económicos do Banco de Fomento Angola disse hoje que as reservas internacionais líquidas de Angola subiram 11,2% no ano passado, para 11,8 mil milhões de dólares, acima do acordado com o FMI. economia Lusa economia/reservas-de-angola-subiram-11-2-em-2019-para-_5e2f12bef000f412c3a9266c





"As reservas internacionais líquidas chegaram a 11,8 mil milhões de dólares [10,7 mil milhões de euros] no final de 2019, um aumento anual de 1,2 mil milhões de dólares [1,08 mil milhões de euros], representando 11,2%, e 2,8 mil milhões de dólares [2,5 mil milhões de euros] acima do valor acordado com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que é de 9,4 mil milhões de dólares [8,5 mil milhões de euros]", lê-se na nota enviada hoje aos clientes.

No documento, a que a Lusa teve acesso, os analistas acrescentam que face a novembro as reservas caíram ligeiramente, 500 milhões de dólares (453 milhões de euros), representando mais de 6 meses e meio de importações.

Na análise, os economistas sublinham também que os empréstimos que os bancos tem dificuldades em cobrar (crédito malparado) representavam 34,6% do total em setembro do ano passado, o que revela uma subida de 6,9 pontos percentuais relativamente ao mesmo período de 2018.

