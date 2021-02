No comunicado final, divulgado hoje, da reunião ordinária de fevereiro do Comité de Política Monetária (CPM) do Banco de Cabo Verde, que decidiu propor ao conselho de administração do banco central a "manutenção da atual orientação da política monetária", o banco central avalia que "as contas externas deterioraram significativamente" em 2020.

O Banco de Cabo Verde (BCV) aponta que o 'stock' das RIL do país -- em divisas, necessárias para garantir importações de bens e serviços - caiu cerca de 77 milhões de euros em 2020, "em resultado do aumento expressivo do défice da balança corrente".

Para esse desempenho "contribuíram, principalmente, a redução das reexportações de combustíveis e víveres nos portos e aeroportos internacionais, bem como das receitas de viagens e serviços de transporte aéreo", reconhece o BCV, embora sem quantificar o valor atual desses reservas, que em novembro de 2020 rondavam os 602 milhões de euros.

Acrescenta que o 'stock' dessas reservas oficiais garantia, em 31 de dezembro de 2020, o equivalente a 7,9 meses de importações de bens e serviços estimadas para aquele ano.

Um relatório anterior do BCV antevia que a queda das importações e dos rendimentos de investimento expatriados, aliada ao aumento das remessas dos emigrantes, seria "insuficiente para compensar a expressiva contração das exportações de bens e serviços".

"O apoio orçamental ao Estado de Cabo Verde deverá, contudo, financiar as necessidades da economia e limitar a diminuição do stock das reservas internacionais líquidas do país a cerca de 25-30 milhões de euros", apontava o BCV no relatório de Política Monetária, divulgado em novembro passado.

O mesmo relatório projetava para 2021 "uma melhoria ligeira da balança corrente", com a recuperação da procura externa -- que pela via do turismo continua a não acontecer, devido à pandemia de covid-19 -- e, entretanto, uma redução importante dos passivos geradores de dívida pública.

Nesse quadro, segundo a estimativa do BCV para este ano, o 'stock' das RIL cabo-verdiana "deverá registar uma queda de pelo menos 30 milhões de euros".

