"Como consta do programa do Governo, daremos início em 2025 ao processo de reprivatização da empresa", afirmou o Miguel Pinto Luz, que está a ser ouvido na Assembleia da República, no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta de Orçamento do Estado para 2025.

O governante disse que, para o efeito, o Governo tem estado a ouvir "todas as partes interessadas".

"Posso assegurar-vos que a reputação da TAP é sólida e tem vindo a reforçar-se", realçou Miguel Pinto Luz, apontando também os resultados operacionais "em linha ou superiores aos congéneres europeus".

O ministro disse ainda que "seja qual for o modelo final da privatização", o Governo garante que "a marca TAP vai manter-se", as ligações aéreas nacionais e para a diáspora portuguesa não serão reduzidas nem prejudicadas, Lisboa continuará como centro operacional da transportadora aérea e a sede da empresa também manter-se-á em Lisboa".

