Renováveis abastecem 90% do consumo de eletricidade até abril

A produção renovável abasteceu 90% do consumo de eletricidade nos primeiros quatro meses do ano, e 94,9% em abril, aproximando-se do histórico de 95,4% atingidos em maio de 1978, segundo dados da REN -- Redes Energéticas Nacionais.