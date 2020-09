"No domínio da cooperação, é com satisfação que constato os progressos registados, não obstante a situação pandémica que o mundo atravessa. Quero que transmita ao meu homólogo que São Tomé e Príncipe mantém e manterá sempre a sua firme posição de uma só China", disse Evaristo Carvalho.

O chefe de Estado são-tomense falava durante a homenagem hoje ao embaixador chinês Wang Wei, que decorreu no salão nobre do Palácio Presidencial, na capital do país, São Tomé.

"Faço votos que a sua sucessora possa dar continuidade aos projetos iniciados e que, num futuro não longínquo, possamos ter resultados palpáveis dos projetos estruturantes inscritos no programa da nossa cooperação económica", acrescentou Evaristo Carvalho.

O chefe de Estado destacou que Wang Wei foi o "primeiro embaixador da China em São Tomé e Príncipe depois de retomadas as relações de amizade e cooperação com a China", em dezembro de 2016.

Evaristo Carvalho agradeceu o empenho e dinamismo do embaixador no reforço das relações bilaterais, tanto no domínio político como económico, que se têm "desenvolvido de uma forma muito satisfatória".

O diplomata chinês encontra-se no final da sua missão em São Tomé e Príncipe.

Na semana passada, Wang Wei despediu-se do primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, e do presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves.

Na cerimónia de hoje, e na mensagem de despedida, o embaixador agradeceu a "todos pelos apoios e ajudas" que recebeu no exercício das suas funções.

"A minha missão como embaixador aqui terminará em breve e regressarei à China. Foi uma honra profunda ter sido o primeiro embaixador residente da China junto de São Tomé e Príncipe após o restabelecimento das relações diplomáticas entre os nossos dois países", disse.

"Nos últimos três anos e meio, tive o imenso prazer em percorrer muitas localidades e fazer muitos amigos, tendo apreciado as belas paisagens naturais deste país de terra verde e a simplicidade e simpatia do seu povo. Todos esses momentos ficarão para sempre guardados na minha memória", acrescentou o diplomata chinês.

Wang Wei sublinhou "o privilégio de testemunhar e participar no processo da retoma global e rápida do desenvolvimento das relações entre China e São Tomé e Príncipe", marcado pelo que considerou de "trabalhos ombro a ombro do pessoal" dos dois países "nas áreas da agricultura, energia, luta contra o paludismo, educação, cultura, saúde, infraestruturas, capacitação dos recursos humano e, em particular, na atual luta contra a covid-19".

"O conhecimento mútuo entre a China e São Tomé e Príncipe tem-se aprofundado a cada dia mais. Sendo ambos países em desenvolvimento, regozijamo-nos com os progressos alcançados", referiu o diplomata.

Wang Wei manifestou-se "convencido de que São Tomé e Príncipe se desenvolverá cada vez mais e melhor", e que as relações Pequim-São Tomé, "baseadas na igualdade, confiança mútua e cooperação, crescerão numa árvore frondosa e extremamente frutífera".

"Neste momento da despedida, confesso que já me apaixonei por este lindo país insular repleto de charme e tranquilidade, e que ama e valoriza a cultura leve-leve", disse.

