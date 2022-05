Regiões do Arco Atlântico acordam despoluir oceano por proposta da CCDR-Norte

As regiões do Arco Atlântico acordaram combater a poluição no Oceano Atlântico, designadamente reduzindo o lixo marinho, na sequência da aprovação de uma declaração de compromisso apresentada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte).