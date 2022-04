De acordo com dados de um relatório estatístico do Banco de Cabo Verde (BCV) sobre o sistema de pagamentos do país, compilados hoje pela Lusa, a rede interbancária cabo-verdiana, denominada vinti4 e que envolve nomeadamente caixas automáticas (CA/ATM) e terminais de pagamento automático (TPA/POS), registou 3.223.936 operações em fevereiro de 2022, que movimentaram mais de 10.422 milhões de escudos (94 milhões de euros).

Trata-se de um aumento de 19,2% em quantidade e 42,6% em valor em relação a fevereiro de 2021, quando estavam ainda em vigor fortes restrições devido à pandemia de covid-19.

A rede interbancária já tinha crescido 11,3% em quantidade e 0,1% em valor em março de 2021, face a 2020, o primeiro aumento homólogo desde o início da pandemia e que se repetiu todos os meses até ao mês passado.

O relatório do banco central acrescenta que a rede vinti4 registou em fevereiro 629.165 levantamentos nas caixas automáticas, no valor de quase 3.754 milhões de escudos (33,8 milhões de euros), 47.520 carregamentos móveis, de 28,7 milhões de escudos (259 mil euros), e 20.897 transferências, totalizando 697,2 milhões de escudos (6,3 milhões de euros), entre outras operações.

Os clientes da rede interbancária de Cabo Verde realizaram ainda 1.842.501 compras através de TPA ou 'online', de mais de 5.667 milhões de escudos (51,2 milhões de euros), em todo o mês de fevereiro.

Com o país a tentar recuperar o turismo, devido às limitações impostas pela pandemia de covid-19, num setor que garante 25% do Produto Interno Bruto (PIB), o relatório do banco central refere que as operações realizadas com cartões internacionais continuaram com "taxas de variação homóloga positivas" em fevereiro.

Assim, os não residentes no país realizaram no mês passado, com cartões internacionais, 157.470 operações de pagamento (levantamentos em ATM e pagamentos nos POS), tendo movimentado na rede vinti4 o montante de 1.300 milhões de escudos (11,7 milhões de euros).

"Esses números correspondem a acréscimos bastante expressivos de 412,1%, em quantidade e de 295,2%, em valor, o que se poderá justificar pela retoma progressiva do turismo a nível nacional", refere o banco central.

Globalmente, foram processadas no mês passado, através do sistema de compensação de Cabo Verde, 114.641 operações, de valor superior a 17.492 milhões de escudos (157,9 milhões de euros), incluindo a rede interbancária, traduzindo-se numa descida de 9,8% em quantidade e um crescimento de 17,7% em valor, relativamente a fevereiro de 2021.

Do total de transações processadas em fevereiro pelo sistema de compensação, o subsistema de cheques contabilizou 20.881 documentos descontados, avaliados em mais de 5.004 milhões de escudos (45,1 milhões de euros), mas incluindo 223 devoluções, no valor de 86 milhões de escudos (776 mil euros), enquanto o subsistema de transferências registou 93.421 operações, de valor superior a 12.379 milhões de escudos (111,7 milhões de euros).

"Os dados do mês de fevereiro reforçam o quadro da evolução positiva que a utilização dos instrumentos de pagamento tem alcançado, desde o final do período de confinamento, ainda que enfrentando todos os condicionantes do 'novo normal'", conclui o relatório do BCV.

