De acordo com a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ), os casinos arrecadaram 14,9 mil milhões de patacas (1,75 mil milhões de euros) no mês passado, o valor mais baixo desde abril, interrompendo três meses consecutivos a subir.

Em agosto, as receitas do jogo na região administrativa especial chinesa tinham atingido 17,2 mil milhões de patacas (1,96 mil milhões de euros), fixando um recorde pós-pandemia de covid-19.

A queda em setembro já era esperada, em parte devido ao mau tempo no início do mês, devido à passagem de tufões, incluindo o Saola, que levou o governo a encerrar os casinos durante nove horas, entre 01 e 02 de setembro.

Ainda assim, as receitas da indústria do jogo foram em setembro mais de cinco vezes superiores ao registado no mesmo mês do ano passado (2,96 mil milhões de patacas ou 346,3 milhões de euros).

Apesar da recuperação em termos anuais, o valor que os casinos de Macau arrecadaram em setembro representa apenas dois terços do montante contabilizado em igual período de 2019 (22,1 mil milhões de patacas ou 2,58 mil milhões de euros), antes do início da pandemia.

Entre janeiro e setembro, as receitas do jogo na região administrativa especial chinesa mais que quadruplicaram em comparação com igual período de 2022, atingindo 128,9 mil milhões de patacas (15,1 mil milhões de euros).

Um valor que já praticamente atingiu o previsto no orçamento de Macau para 2023, que é de 130 mil milhões de patacas (15,2 mil milhões de patacas), sublinhou hoje o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

No entanto, de acordo com os dados do regulador do jogo, a receita acumulada nos primeiros nove meses do ano representa apenas 58,5% do montante registado no mesmo período de 2019.

Macau, que à semelhança da China continental seguia a política 'zero covid', anunciou em dezembro o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos de rigorosas restrições.

Com o alívio das medidas, Macau recebeu 17,6 milhões de visitantes nos primeiros oito meses de 2023, quatro vezes mais do que no mesmo período do ano passado, mais ainda dois terços do valor registado entre janeiro e agosto de 2019.

A indústria do jogo, a principal fonte de receita via impostos do Governo do território, representava mais de metade do produto interno bruto (PIB) de Macau em 2019 e dava trabalho a quase 68 mil pessoas no final de 2022, ou seja, a quase 20% da população empregada.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, cujo contrato de concessão para os próximos dez anos entrou em vigor a 01 de janeiro de 2023.

