Segundo um residente de Palma, os ataques ocorreram por volta das 05:00h (03:00h em Lisboa) e visavam a sede do Posto Administrativo de Olumbi e o povoado de Monjane, este último que fica a menos de 10 quilómetros das obras de construção dos megaprojetos de gás liderado pela francesa Total no Norte de Moçambique.

Durante a incursão dos rebeldes, pelo menos em Monjane, houve fortes confrontações com as Forças de Defesa e Segurança, que permanecem em elevado número na região, referiu o residente, acrescentando que, em função do ataque, o acesso a região está condicionado e as Forças de Defesa e Segurança permanecem na região.