João Bento falava na sexta edição deste ano do CTT 'e-Commerce Day' [dia do comércio eletrónico], que decorre no auditório do Pólo Tecnológico de Lisboa (Lispolis), onde serão divulgados os vencedores dos CTT e-Commerce Awards, prémio que vai distinguir as melhores práticas do comércio eletrónico.

"Nós queremos ser o parceiro preferido dos retalhistas e de todos aqueles que querem estar 'online', em particular para vender digitalmente, e posicionamo-nos como um operador completo, integrado, de comércio eletrónico", afirmou o gestor.

"Somos um operador de última milha e de logística integrada para a Península Ibérica, somos porventura o operador que melhor qualidade apresenta para entregas no dia seguinte de qualquer ponto da Península Ibérica" para qualquer ponta desta região, acrescentou.

Na sua intervenção, João Bento salientou que o setor postal enfrenta desafios, nomeadamente o facto de o correio ainda ter um peso muito grande na atividade dos CTT.

"Aquilo que sabemos é que o correio está a cair muito aceleradamente e a pandemia acelerou também essa queda", referiu.

Destacou ainda a condição "única" dos CTT no mercado português "de cobertura de toda a cadeia de valor", apresentando soluções modulares aos seus clientes.

