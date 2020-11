Das 17 cotadas que integram o PSI20, 10 desceram, seis subiram e uma ficou inalterada. A Mota-Engil, que desceu para 1,46 euros por ação, tinha registado ganhos expressivos na semana passada, quando anunciou ter concluído um acordo de parceria estratégica e de investimento com a China Communications Construction Company (CCCC), com a entrada do novo acionista no capital do grupo a permitir-lhe encaixar 169,4 milhões de euros.

No resto da Europa, o sentimento foi igualmente negativo. Londres perdeu 1,59%, Paris 1,42%, Madrid 1,39%, Milão 1,30% e Frankfurt registou uma descida mais moderada de 0,33%.

