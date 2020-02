PSI20 cai 0,07% em linha com descidas europeias A bolsa de Lisboa terminou a sessão de hoje com o índice PSI20 a recuar 0,07% para 5.328,34 pontos, em linha com a maioria das bolsas europeias. economia Lusa economia/psi20-cai-0-07-em-linha-com-descidas_5e46e149979f2f128de4b64c





Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 desceram, seis subiram e uma ficou inalterada. A Sonae Capital liderou as descidas e caiu 6,42% para 0,71 euros.

Nas maiores descidas terminaram a Navigator (4,51% para 3,09 euros), a Semapa (2,08% para 12,26 euros), os CTT (2,01% para 2,83 euros) e o BCP (1,76% para 0,19 euros).

Com desvalorizações inferiores terminaram a Ibersol (8,70 euros), a Altri (5,47 euros), a NOS (4,42 euros), a Mota-Engil (1,66 euros), a Galp (13,97 euros) e a Corticeira Amorim (10,76 euros).

Nas subidas mais fortes, a EDP ganhou 1,25% para para 4,71 euros e a Jerónimo Martins avançou 1,23% para 16,86 euros.

A REN registou uma valorização de 1,10% para 2,77 euros e com subidas mais baixas ficaram a EDP Renováveis (12,48 euros), a Ramada Investimentos (5,64 euros) e a Sonae SGPS (0,84 euros). A Pharol ficou inalterada (0,10 euros).

No resto da Europa, Londres perdeu 0,58%, Paris 0,39% e Frankfurt registou uma ligeira variação negativa de 0,01%, mas Madrid encerrou em terreno positivo, somando 0,47%, no dia em que foi divulgado que o Produto Interno Bruto (PIB) na zona euro registou uma subida de 1,2% no ano passado, enquanto a economia no conjunto da União Europeia (UE) cresceu 1,4%.

EO (ANE) // JNM

Lusa/fim