"Sem vocês a Ucrânia fica sozinha. Provem que estão connosco, provem que não nos vão deixar sozinhos. E então a vida ganhará sobre a morte, e a luz vencerá as trevas", disse Zelensky no final da sua intervenção, ovacionada de pé por um hemiciclo 'colorido' de azul e amarelo, as cores da bandeira da Ucrânia, num debate no Parlamento Europeu em Bruxelas sobre a agressão militar russa contra o país.

Zelensky começou por dizer que "esta manhã foi muito trágica" para o povo ucraniano, pois "dois mísseis cruzeiro atingiram a cidade de Kharkiv", provocando "dezenas de mortos".

Sublinhando que esta é "a cidade com o maior número de universidades da Ucrânia", cerca de duas dezenas, e normalmente com muita vida, o presidente ucraniano disse que aquela que é a maior praça do país foi atingida por um míssil.

"Chama-se Praça da Liberdade e é a maior do nosso país. Podem imaginar mísseis cruzeiro a atingir esta praça?", questionou Zelensky.

