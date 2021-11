A escolha das associações vencedoras do concurso resultou da apreciação efetuada por um júri independente, que avaliou as propostas em função da relevância, qualidade e coerência, alcance e disseminação, capacidade operacional e financeira, bem como do impacto e sustentabilidade das mesmas.

Foram contempladas com este apoio a Roça Mundo - Associação para a Cultura e Desenvolvimento, em São Tomé e Príncipe, a cooperativa Geba Filmes, da Guiné-Bissau, a associação Mindelact, de Cabo Verde, e a associação cultural Warethwa, de Moçambique.

A Roça Mundo tem como objetivo capacitar a CACAU -- laboratório de criação enquanto polo de criação artística no setor do teatro e da dança, com uma programação que incluirá residências artísticas e espetáculos, também noutros espaços fora da cidade de São Tomé, como a Roça Criação artística, o PICA -- Ponto itinerante de cultura e ambiente e a FACA-Fábrica das artes e cidadania ativa, em Água Izé. A associação de artes performativas Folha de Medronho é parceira desta iniciativa.

O projeto da cooperativa Geba Filmes, denominado Abotcha, que significa "na terra" em balanta, consiste num programa de encontros e atividades criativas que promovem o diálogo, teatro, cinema e música, na Mediateca Onshore, espaço que se pretende que se estabeleça como campo de produção e encontro cultural de e para as comunidades locais. Conta com a parceria do grupo de teatro do Oprimido.

A associação Mindelact apresenta o projeto Tripé- três ilhas, três artes, que junta três associações cabo-verdianas da área das artes cénicas - teatro, dança e performance - de São Nicolau, São Vicente e Santiago. A ideia central é a produção de residências de criação artística e apresentação de obras, com o objetivo de potenciar o alargamento da comunidade criativa e do seu público em Cabo Verde.

O Mindelact tem como parceiros a associação Raiz de Polon e o coletivo de artistas Projeto Chiquinho.

A associação moçambicana Warethwa promove o projeto Vasicati: trilhas afro-atlânticas, programa de intercâmbio musical através do desenvolvimento de residências artísticas, performances ao vivo e tournés digitais, com a participação de artistas mulheres de Angola, Brasil e Cabo Verde. Este projeto contempla ainda a realização de masterclasses com estudantes universitários da área da música e tem como parceiro a Nzango Artist Residency.

O apoio agora concedido permitirá beneficiar mais de 150 artistas.

O Procultura PALOP-TL enquadra-se no Programa Indicativo Multianual PALOP -- Timor-Leste e União Europeia, e é financiado pela União Europeia, cofinanciado e gerido pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua I.P., contando também com o cofinanciamento da Fundação Calouste Gulbenkian.

Tem como objetivo contribuir para a criação de emprego em atividades geradoras de rendimento na economia cultural e criativa nos PALOP e Timor Leste.

As atividades apoiadas podem incluir a investigação artística, criação de novas produções ou obras artísticas, nomeadamente em regime de residências, programação de produções ou obras preexistentes, iniciativas de caráter formativo e de capacitação e ações específicas de envolvimento e desenvolvimento de públicos.

