Na comparação trimestral menos volátil, a produção entre setembro e novembro foi 1,1% inferior à dos três meses anteriores.

Em outubro, a produção caiu 0,4% em relação a setembro, de acordo com os dados preliminares revistos, que apontavam para um declínio de 1,0%, enquanto, em termos homólogos, a contração foi de 4,2% em vez de 4,3%.

O desempenho positivo do setor da indústria transformadora em novembro estende-se a muitos setores económicos.

Um impacto particularmente positivo no resultado global foi o aumento da produção de energia -- mais 5,6% do que no mês anterior --, da construção -- mais 2,1% - e do fabrico de outros veículos, como aviões, navios, comboios, veículos militares, - mais 11,4%.

No setor industrial - excluindo a energia e a construção - a produção cresceu 1,0% em novembro em relação a outubro e caiu 3,2% em termos homólogos.

A produção de bens de investimento cresceu 1,4 % em relação ao mês anterior, a de bens de consumo 0,9 % e a de bens intermédios 0,5%.

A produção nos setores intensivos em energia aumentou 1,5% em relação a outubro e diminuiu 0,4% em termos homólogos.

Na comparação trimestral, a produção entre setembro e novembro nos setores intensivos em energia foi 4,1% inferior à dos três meses anteriores.

Apesar da atual evolução mais favorável, ainda não há sinais de uma viragem na produção industrial em geral, de acordo com o Ministério da Economia.

A persistência das incertezas geopolíticas, a nova diminuição da carteira de encomendas e a recente deterioração dos indicadores de confiança não permitem uma recuperação apreciável nos próximos meses, acrescenta o comunicado.

MC // CSJ

Lusa/Fim