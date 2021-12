"Em termos acumulados, nos 11 meses de 2021, saíram das fábricas instaladas em Portugal 266.063 veículos, ou seja, mais 6,1% do que em igual período do ano anterior", pode ler-se no comunicado sobre Produção e Montagem de viaturas automóveis em Portugal, hoje divulgado pela ACAP.

Dos 266.063 veículos produzidos, 210.692 foram ligeiros de passageiros (mais 4,8% que em 2020), 51.499 foram ligeiros de mercadorias (mais 9,6%) e 3.872 foram pesados (mais 35,4%).

"A informação estatística relativa ao ano de 2021 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97,4% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa", salienta a ACAP.

Segundo a associação do setor automóvel, "a Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional -- com 88,1% -- com a Alemanha (18,1%), França (14,4%), Itália (12,3%) e Espanha (11,9%) no topo do ranking".

No entanto, olhando apenas para as estatísticas do mês de novembro, a produção automóvel desceu 6,4% face a novembro de 2020, totalizando os 33.180 veículos.

Em novembro, os aumentos na produção de pesados (328, mais 0,3%) e de ligeiros de mercadorias (6.443, mais 12,3%) não compensaram as quebras nos ligeiros de passageiros (26.409, -10,1%).

A ACAP revela ainda que houve oito montagens de pesados em novembro, menos -69,2% que no mesmo mês do ano anterior, e que no acumulado do ano já foram montados 178 veículos, menos 69,5% que em 2020.

