"A Aicaju estima que o processamento de castanha este ano não chegue às 35.000 toneladas quando comparado com as cerca de 52.000 toneladas processadas no ano passado", lê-se no documento.

O país tem menos de dez fábricas de processamento-primário a operar, sendo que algumas delas irão suspender o processamento por falta da matéria-prima.