Patrice Trovoada, que chegou hoje a Luanda, para uma curta visita, foi recebido em audiência pelo chefe de Estado angolano, com o qual abordou a relação bilateral entre os dois países.

Em declarações à imprensa, no final do encontro, o chefe do Governo são-tomense realçou as "boas relações entre os dois Estados", bem como "o empenho de Angola em estar sempre ao lado do povo são-tomense, do Estado são-tomense, nos bons e nos maus momentos".

"Como devem saber, São Tomé e Príncipe nesse momento tem vindo a conhecer situações económicas e financeiras difíceis e nós estivemos principalmente a falar dessas questões", referiu.

"E saio de Luanda bastante satisfeito por ver que existe uma grande disponibilidade por parte do Presidente João Lourenço em trabalhar connosco, para ver se daqui a alguns meses São Tomé e Príncipe volta a ter uma maior estabilidade macroeconómica que possa vir a estruturar o desenvolvimento do país e sobretudo o bem-estar das populações", acrescentou.

Relativamente às relações entre os dois Estados lusófonos, o primeiro-ministro são-tomense frisou que "há sempre possibilidade de se fazer mais e melhor".

"Sou primeiro-ministro pela quarta vez, mas é a primeira vez que tenho a oportunidade de me encontrar com o Presidente João Lourenço para falarmos sobre as relações bilaterais. O que me apraz constatar é que o Presidente João Lourenço é bastante pragmático e está muito empenhado nos resultados", observou.

Patrice Trovoada notou que a cooperação entre Angola e São Tomé e Príncipe é boa, lembrando que em maio deste ano foi realizada uma comissão mista, na qual toda uma série de questões foram abordadas.

"Encontrei essa manhã no Presidente João Lourenço um líder preocupado com os resultados e esse pragmatismo, penso, vai ajudar a encontrarmos soluções mais adequadas e que correspondam melhor às expetativas das populações", disse.

"Penso que a relação é boa, continua boa, é boa já como Estados independentes desde 1975, mas estou convencido que, em termos de resultados, no próximo ano podemos começar a dar sinais de maior dinamismo, e de realizações concretas a favor de quem nos elegeu, que são as populações", realçou.

No que se refere à situação política em São Tomé e Príncipe, recentemente afetada uma por tentativa de golpe de Estado, Patrice Trovoada garantiu que a "situação está calma".

"Como vê, no meu propósito, o que nos preocupa é a situação económica e financeira, e se preocupa o Governo preocupa também as populações. Quanto a esse caso, a questão está a ser tratada a nível da justiça, da investigação, da procuradoria e aguardamos serenamente os resultados", salientou.

O governante são-tomense realçou que "o tempo da justiça é um pouco longo" e já um mês se passou desde o acontecimento, contudo, está confiante "no trabalho da equipa de investigação".

"E quando ela achar que é o momento de comunicar os resultados, estaremos evidentemente bastante interessados em ouvir. De momento, o mais importante é que o país está calmo e o Governo está a trabalhar para sobretudo encontrar a estabilidade económica, financeira e social, que é a única que pode garantir o bem-estar da população", reiterou.

Ainda hoje, Patrice Trovoada vai depositar uma coroa de flores no sarcófago onde se encontram os restos mortais do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, que morreu em julho.

NME // VM

Lusa/Fim