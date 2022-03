"Este número indica o retomar da tendência decrescente que se verificava desde junho de 2021, com as exceções de setembro e janeiro passados", realça o Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na síntese estatística.

Na variação mensal, registou-se assim uma diminuição de 16.753 beneficiários e, face ao mesmo homólogo do ano anterior, o decréscimo foi de 46.116.

Do total de prestações de desemprego processadas em fevereiro, o sexo feminino representou 57,3% e o sexo masculino 42,7%.

Foram processados 146.398 subsídios de desemprego, uma diminuição de 10.167 (-6,5%) face a janeiro e uma redução de 61.224 (-29,5%) em termos homólogos.

Já o número de pessoas beneficiárias de subsídio social de desemprego inicial situou-se em 8.123 em fevereiro, uma redução de 171 pessoas (-2,1%) face a janeiro e uma diminuição homóloga de 2.165 (-21,0%).

O subsídio social de desemprego subsequente, abrangeu 20.295 beneficiários, um aumento mensal de 2.820 pessoas (+16,1%), mas uma redução homóloga de 2.873 beneficiários(-12,4%).

A prorrogação da concessão do subsídio de desemprego abrangeu em fevereiro 27.663 pessoas, menos 7.322 (-20,9%) face ao mês anterior.

O valor médio das prestações de desemprego foi de 548,73 euros em fevereiro.

Segundo os dados divulgados hoje pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), o número de desempregados inscritos nos centros de emprego recuou 3,3% em fevereiro em relação a janeiro e diminuiu 20,3% face ao mesmo mês do ano passado, para 344.264.

Quanto às pensões, as estatísticas da Segurança Social mostram que, em fevereiro, no âmbito dos vários regimes de segurança social, registou-se um total de 2.067.176 pensões de velhice.

Em comparação com o mês anterior, registou-se uma diminuição de 143 pensões de velhice e, face ao período homólogo, ocorreu um aumento de 4.190.

As mulheres representaram 52,9% do total de pensões de velhice.

Por sua vez, o número de pensões de sobrevivência foi de 731.520, um aumento de 53 em relação ao mês anterior e de 14.218 (+2,0%) em termos homólogos.

As pensões de sobrevivência continuam a ser predominantemente atribuídas a mulheres, com 81,3% do total de pensões desta eventualidade.

