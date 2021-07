"Não é razoável permitir que o uso abusivo de bebidas alcoólicas, com o seu cortejo de consequências negativas, seja tolerado em homenagem a razões de cultura", afirmou Carlos Fonseca.

O chefe de Estado cabo-verdiano falava, na cidade da Praia, na abertura das atividades comemorativas do Dia Nacional de Luta Contra o Uso Abusivo do Álcool, que se assinala hoje, e do quinto aniversário da campanha presidencial "Menos Álcool mais Vida".

Na sua intervenção, Jorge Carlos Fonseca sublinhou que o alcoolismo é "um dos mais graves problemas do país" e pediu "coragem" no seu enfrentamento, rompendo com práticas enraizadas nos hábitos das pessoas mesmo que alicerçadas na cultura.

"Medidas educativas e que estimulam a adoção de comportamentos saudáveis devem ser adotadas", aconselhou o mais alto magistrado da nação cabo-verdiana, para quem os objetivos principais da campanha estão a ser atingidos e que há "um elevado grau da sua aprovação".

Segundo o Presidente, o uso imoderado de bebidas alcoólicas continua a ser um dos grandes desafios da sociedade cabo-verdiana, figurando entre as principais causas de morte, doença, violência, instabilidade familiar e social no país.

Mas notou que o país nunca teve um quadro "tão favorável" para enfrentar a situação.

"Confesso que me sinto otimista, não obstante o longo e difícil caminho a percorrer", afirmou, sublinhando os "importantes instrumentos legais" que possibilitam uma intervenção abrangente na prevenção do uso abusivo de bebidas alcoólicas.

Além disso, Jorge Carlos Fonseca espera contar com o envolvimento dos agentes políticos, mas também de outras instituições cabo-verdianas.

"Contudo, não creio constituir uma hipérbole afirmar que o nosso maior trunfo é a disponibilidade da sociedade cabo-verdiana para enfrentar a situação", enfatizou o Presidente, para quem se deve aproveitar o "ambiente muito favorável" e conceder à educação um papel cada mais destacado.

Jorge Carlos Fonseca, que em outubro termina o segundo e último mandato consecutivo legal como Presidente, escusou-se a aconselhar o seu sucessor, mas garantiu que, pela aprovação da maioria dos cabo-verdianos, a campanha vai continuar.

"E eu, como cidadão, estarei ligado a ela de uma forma ou de outra", garantiu o Presidente, que em 2016 lançou a campanha de prevenção do uso abusivo do álcool "Menos Álcool Mais Vida", que deu mote para o Dia Nacional de Luta Contra o Uso Abusivo de Bebidas Alcoólicas, comemorado este ano pela primeira vez, após aprovação no parlamento.

Promovida pela Presidência da República, a comissão de coordenação da campanha é formada ainda pelos ministérios da Saúde, da Educação, da Família, e pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com o primeiro Inquérito Nacional sobre o Consumo de Substâncias Psicoativas no Ensino Secundário, realizado em 2013, 45,4% de estudantes entre 12 e 18 anos já ingeriram álcool pelo menos uma vez na vida.

