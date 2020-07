De acordo com os dados do relatório, o IPT, que cobre cerca de 90% do total da despesa turística registada no país, atingiu os 106,09 pontos de abril a junho, em pleno período de estado de emergência em Cabo Verde (29 de março a 29 de maio, diferenciado por ilhas), para conter a pandemia de covid-19.

Trata-se de um aumento homólogo de 0,3% face ao segundo trimestre de 2019 (105,79 pontos) e uma quebra de 3% tendo em conta o IPT do primeiro trimestre deste ano (109,34 pontos), mas que o Instituto Nacional de Estatística explica com o "padrão de sazonalidade".

No segundo trimestre de 2019 o IPT tinha caído 5,1% face ao mesmo período de 2018 e descido mais de 7% face ao primeiro trimestre.

O IPT mede a variação de preços no setor turístico, nomeadamente aluguer de veículos, serviços de entretenimento, restaurantes, bares, cafés, residenciais, hotéis, pensões, pousadas e aldeamentos turísticos.

A procura turística em Cabo Verde deverá recuar este ano a níveis de 2009, devido à pandemia de covid-19, com a perda de 536 mil turistas face à previsão inicial do Governo.

A previsão consta de um documento de suporte à proposta do Orçamento Retificativo para 2020, que deverá ter votação final na Assembleia Nacional ainda este mês, apontando para uma quebra de 58,8% na procura turística, face aos 819 mil turistas que o arquipélago recebeu em 2019.

No Orçamento do Estado para 2020, aprovado em dezembro, o Governo estimava um crescimento da procura turística de 6,6%, aproximando-se da meta anual de um milhão de turistas, depois de um crescimento de 7% em 2019.

Contudo, na previsão do Governo que consta do documento de suporte orçamental, Cabo Verde deverá receber este ano apenas 337.555 turistas. Deste total, 170.778 são turistas que já visitaram o país no primeiro trimestre de 2020, pelo que até final do ano o país deverá receber pouco mais de 165.000 turistas.

Desde 19 de março que todas as ligações aéreas internacionais a Cabo Verde estão suspensas por decisão do Governo, para travar a propagação da covid-19 no arquipélago, restrição que só deverá ser levantada a partir de agosto.

O turismo representa praticamente 25% do Produto Interno Bruto de Cabo Verde e esta revisão em forte baixa das previsões para 2020 reflete-se desde logo numa quebra de 66,1% nas receitas com o setor. As receitas com o turismo renderam em 2019 um máximo histórico de 43.103 milhões de escudos (389 milhões de euros), mas segundo a previsão do Governo deverão cair este ano para 15.086 milhões de escudos (136 milhões de euros).

PVJ // PJA

Lusa/Fim