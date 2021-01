"Para o conjunto do ano 2020, a variação média do índice fixou-se em -4,2% (variação nula no ano de 2019), tendo os índices para o mercado interno e externo registado diminuições de 3,4% e 5,4% respetivamente (-0,3% e 0,6% no ano anterior, pela mesma ordem)", sinaliza o INE.

Excluindo do índice total o agrupamento de energia, a variação média do índice de preços na produção industrial caiu 1,1% (depois da subida de 0,4% em 2019).

Considerando apenas o mês de dezembro, a taxa de variação homóloga do índice situou-se em -4,0% em dezembro (-4,7% no mês anterior) e excluindo o agrupamento de energia a variação dos preços foi -0,7% (-0,7% em novembro).

A variação mensal do índice agregado foi, por sua vez, de 0,1% (-0,6% em igual período de 2019).

Considerando o quarto trimestre de 2020, o índice total apresentou uma variação homóloga de -4,5% (-5,0% no trimestre anterior) e excluindo a Energia, o índice diminuiu 0,8% (-1,4% no trimestre anterior).

O Índice de Preços na Produção Industrial tem como objetivo mostrar a evolução mensal dos preços das transações nas atividades económicas para os mercados interno e externo.

Os índices são obtidos com base no Inquérito aos Preços na Produção de Produtos Industriais, realizado por formulário eletrónico, junto de empresas sediadas em território nacional, dedicando-se principalmente ou a título secundário à Indústria Extrativa, Transformadora e Eletricidade, Gás e Água, sendo recolhidos mensalmente cerca de 10.123 preços, explica o INE.

ICO // JNM

Lusa/Fim