O Índice de Preços no Consumidor (IPC) do INE indica que Moçambique "registou um aumento de preços na ordem de 1,45%" face a dezembro (1,60%), em que se destacou, como nos meses anteriores, a alimentação e bebidas não alcoólicas, "ao contribuir no total da variação mensal com cerca de 1,16 pontos percentuais positivos".

Trata-se da quinta subida mensal consecutiva, depois de o IPC ter registado quatro meses de deflação: 0,11% em agosto, 0,05% em julho, 0,21% em junho e 0,38% em maio.

O INE acrescenta que a província de Inhambane, com 3,04%, e a cidade de Xai-Xai (província de Gaza), com 2,13%, ambas no sul do país, lideraram nas subidas de preços em janeiro.

Refere igualmente que os dados do primeiro mês do ano, quando comparados com janeiro de 2024, indicam uma subida de preços homóloga de 4,69%, influenciada sobretudo pelas divisões de alimentação e bebidas não alcoólicas e de restaurantes, hotéis, cafés e similares, que aumentaram num ano 12,04% e 5,07%, respetivamente.

A inflação acumulada de 2024, segundo dados anteriores do INE, fixou-se nos 4,15%, que compara com os 5,3% de 2023, mas abaixo do pico de quase 13% atingido em julho de 2022.

