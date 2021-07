"A variação homóloga situa-se em 25,32%, registando um acréscimo de 2,70 pontos percentuais com relação à observada em igual período do ano anterior", refere o Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN), hoje publicado no portal do INE.

O mesmo documento aponta que os preços aumentaram também 2,05% entre maio e junho.

A classe Alimentação e Bebidas não Alcoólicas foi a que registou um maior aumento dos preços neste período, com 2,57%, seguindo-se Saúde, com 2,13%, Bebidas Alcoólicas e Tabaco, com 1,86% e Hotéis, Cafés e Restaurantes, com 1,81%.

A classe Alimentação e Bebidas não Alcoólicas foi também a que, segundo o INE angolano, "mais contribuiu para o aumento do nível geral dos preços", sendo responsável por 1,46 pontos percentuais do aumento de 2,05% em junho.

O valor registado em junho deste ano representa um aumento de 0,02 pontos percentuais face ao mês anterior e, em termos homólogos, de 0,31 pontos percentuais face aos 1,74% registados no mesmo período do ano passado.

Já desde o início do ano, a inflação em Angola totaliza 12,09%, valor semelhante ao registado nos primeiros seis meses de 2020, quando alcançou os 11,89%. Em relação a 2019, isto representa um aumento de 5,42 pontos percentuais face aos 6,67% então registados.

De acordo com o INE, as províncias angolanas que registaram maior aumento foram as de Lunda Sul (2,31%), Huíla (2,25%), Luanda (2,24%), Lunda Norte e Zaire (ambas com 2,2%).

Por outro lado, as províncias com menor variação foram Huambo (1,76%), Cunene (1,70%), Bié (1,63%), Cuanza Norte e Cabinda (ambas com 1,62%).

Na proposta do Orçamento Geral do Estado angolano para 2021, Luanda estimou uma taxa de inflação acumulada anual de 18,27% para este ano.

No início deste mês, a consultora Fitch Solutions reviu em alta a estimativa de evolução da inflação para este ano em Angola, devido ao aumento das taxas de juro pelo banco central e prevê agora que os preços subam 23,5%.

JYO (MBA) // VM

Lusa/Fim