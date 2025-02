Os preços nas 70 principais cidades do país caíram 0,07%, em relação ao mês anterior, de acordo com cálculos feitos a partir dos números divulgados pelo Gabinete Nacional de Estatística (GNE) chinês.

Em dezembro, o preço das casas novas registou uma contração de 0,08%.

Entre as localidades que constam na lista do GNE, 42 registaram reduções nos preços das casas, em comparação com 43 em dezembro, enquanto 24 - incluindo cidades importantes como Xangai e Shenzhen - registarem aumentos, um número também ligeiramente melhor do que no mês anterior (23).

Os cálculos efetuados com base nos dados do GNE refletem igualmente uma redução de 0,34% no preço das casas em segunda mão em janeiro, depois de ter diminuído 0,31%, no último mês de 2024.

No caso deste tipo de imóveis, 60 das 70 cidades registaram descidas, três mantiveram-se ao mesmo nível que em dezembro e sete registaram subidas.

Nos últimos meses, as autoridades chinesas anunciaram medidas para travar a queda do mercado imobiliário, uma questão que preocupa Pequim, devido às implicações para a estabilidade social, uma vez que a habitação é um dos principais veículos de investimento das famílias chinesas.

Uma das principais causas do recente abrandamento da economia chinesa é precisamente a crise do setor imobiliário, cujo peso no PIB nacional - somando os fatores indiretos - foi estimado em cerca de 30%, segundo alguns analistas.

