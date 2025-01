De acordo com a Docapesca, o aumento do preço foi transversal a todos os segmentos da frota, com destaque para as embarcações de arrasto, que registaram um aumento de 18,4%.

Já as embarcações polivalentes e do cerco também acompanharam esta tendência, com subidas de 4,5% e 3,1%, respetivamente.

A lota de Peniche obteve o maior valor de vendas, registando um volume de negócios na ordem dos 38,4 milhões de euros, seguida de Sesimbra com 33,2 milhões de euros, de Matosinhos com 29,5 milhões de euros, de Vila Real de Santo António com 18,1 milhões de euros e Aveiro com 16 milhões de euros.

No total, as lotas do continente transacionaram 247,7 milhões de euros.

Em termos de volume de pescado, Sesimbra liderou com 22,8 mil toneladas, seguida por Matosinhos com 19,1 mil toneladas, de Peniche com 14,5 mil toneladas, da Figueira da Foz com 8,1 mil toneladas e de Aveiro 5,5 mil toneladas, totalizando 103,6 mil toneladas comercializadas a nível nacional.

Segundo a Docapesca, a sardinha recuperou o primeiro lugar entre as espécies mais transacionadas, seguida pela cavala, pelo carapau e pelo biqueirão, em termos de valorização, o verdinho foi o que mais aumentou, com um crescimento de 40%.

A empresa afirma ainda ter feito um investimento superior a 4,2 milhões de euros em 2024, o que permitiu avançar na certificação do sistema de gestão de segurança alimentar em 15 lotas, de acordo com o referencial ISO22000.

AJR // MSF

Lusa/fim