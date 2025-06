Cerca das 06:35, o preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte caia 5,02% para 67,89 dólares, e o preço do barril de petróleo WTI dos EUA caia 5,21% para 64,94 dólares.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na segunda-feira à noite em Washington que Israel e o Irão acordaram um cessar-fogo a partir das 05:00 de hoje (07:00 em Israel e 7:30 no Irão).

Já hoje, Donald Trump publicou na sua conta no Truth Social uma mensagem na qual afirmou que "o cessar-fogo está agora em vigor" e pediu que não fosse violado.

Na segunda-feira, o Brent caiu a pique até 7,18%, depois de o Irão ter respondido com moderação ao ataque dos EUA às suas instalações nucleares, dois dias antes.

O mercado petrolífero tem sido abalado nos últimos dias devido aos receios de que uma escalada de hostilidades entre o Irão e Israel possa resultar no encerramento do Estreito de Ormuz, por onde passa 20% da produção global de crude.

DD // SB

Lusa/Fim