Assim, o 3.º Retrato das Residências Sénior em Portugal, realizado pela plataforma sobre esta oferta, Via Sénior, e pela BA&N Research Unit, concluiu que "a pressão da procura se reflete num aumento generalizado dos preços com mais de 25% das residências a reportarem subidas superiores a 5%".

De acordo com um comunicado, que dá conta das conclusões do estudo, "em dezembro de 2024, apenas 11% das residências sénior em Portugal tinham vagas disponíveis para receber novos utentes", indicando que as taxas de ocupação de 100% estendem-se "a mais de 67% das unidades existentes em Portugal".

Segundo o estudo, que pretende traçar um retrato do setor, que abrange 2.700 infraestruturas que representam mais de 105 mil camas, "o número de camas em residências sénior em Portugal está muito aquém das necessidades", sendo que "em dezembro de 2024 cerca de 70% das instituições apresentavam taxas de ocupação de 100%, 22,2% tinham taxas de ocupação entre os 91% e os 99% e apenas 11,1% reportaram vagas, com a generalidade da ocupação a situar-se nos 80%", indicou.

"Considerando os cerca de 2,5 milhões de residentes em Portugal com mais de 65 anos, a cobertura é pouco superior a 4%, subindo para 8,7% se considerarmos a população idosa com mais de 75 anos", referem.

De acordo com o estudo, "a pressão da procura reflete-se num aumento generalizado dos preços com mais de 25% das residências a reportarem subidas superiores a 5%", sendo que "o preço médio ponderado de alojamento em quarto individual ronda os 1.675 euros, enquanto um quarto duplo custa 1.375 euros e um triplo 1.315 euros".

Segundo o mesmo comunicado," incapaz de responder ao aumento da procura devido à evolução demográfica e à crescente esperança média de vida, o setor continua sob forte pressão com os valores de alojamento a refletirem também os investimentos associados à melhoria dos serviços prestados aos idosos".

O estudo lembrou que "a população europeia continua a envelhecer a um ritmo acelerado", destacando que, segundo os dados do Eurostat em janeiro de 2025, mais de um quinto da população europeia (21,6%) tinham 65 anos ou mais e Portugal ocupa o terceiro lugar no 'ranking' da União Europeia em termos da proporção de pessoas com mais de 80 anos, apenas atrás de Itália e Alemanha.

O Retrato das Residências Sénior em Portugal foi realizado através de um inquérito online, sendo que este ano, o universo é representado por cerca de 2.700 Residências Sénior que, no global, são responsáveis por mais de 105.000 camas. Foi realizado entre 01 de dezembro de 2024 e 15 de janeiro de 2025.

