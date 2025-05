O Executivo nipónico "felicita vivamente Leão XIV pela eleição como novo Papa" e espera que a "boa relação" entre Tóquio e o Vaticano "continue a desenvolver-se", declarou o porta-voz do Governo Yoshimasa Hayashi, numa conferência de imprensa.

As autoridades do país asiático ainda estão a estudar quem é que vai assistir, em representação oficial, à cerimónia do início do pontificado de Leão XIV, acrescentou o responsável, depois de Tóquio ter enviado o ministro dos Negócios Estrangeiros, Takeshi Iwaya, ao funeral de Francisco, no Vaticano.

Na quinta-feira, o cardeal Robert Francis Prevost, 69 anos, foi eleito Papa, após dois dias de conclave, na Cidade do Vaticano, e assumiu o nome de Leão XIV.

Nascido em Chicago, Estados Unidos, o novo Papa tem ascendência espanhola e nacionalidade peruana, e pertence à Ordem de Santo Agostinho.

Leão XIV sucede ao Papa Francisco, que morreu em 21 de abril, aos 88 anos.

