O anúncio foi feito à chegada a Bissau de um périplo de uma semana para uma visita de Estado à Rússia, com passagem pelo Azerbaijão, Hungria e França.

Sissoco Embaló disse que falou com Vladimir Putin sobre a situação da Ucrânia e da Rússia e anunciou que brevemente vai aos Estados Unidos com o mesmo fim.

O chefe de Estado guineense diz que aguarda apenas pela "confirmação da data".

"Estamos implicados na resolução da crise", indicou, defendendo que "qualquer pessoa, independentemente da sua localização geográfica, entende que a guerra não é solução".

Sissoco Embaló acredita que as partes "vão acabar por falar" e lembrou que, antes de viajar, teve "uma longa conversa telefónica com Zelensky", o presidente da Ucrânia.

Sobre esta viagem, o chefe de Estado indicou que o ministro dos Negócios Estrangeiros fará posteriormente um balanço, mas adiantou que a deslocação à Rússia foi "uma visita muito histórica".

Segundo disse, a Rússia aumentou a quota de formação, não só na área civil mas também na área militar e para equipamento militar à Guiné-Bissau.

"Nós não temos ameaças, mas isso não faz com que deixemos de estar armados", declarou, afirmando que "a Guiné-Bissau precisa renovar o seu armamento" e que "brevemente a Rússia vai enviar armamentos em termos de donativos".

A visita de Estado, a primeira de um Presidente da Guiné-Bissau à Rússia, serviu para "renovar as relações" entre os dois países, com um aumento das bolsas nas áreas de engenharia, nomeadamente para responder às empresas russas que fazem prospeção de petróleo e bauxite na Guiné-Bissau.

Na passagem pelo Azerbaijão, a convite do Presidente, Ilham Aliev, foi abordada a formação de 150 a 200 quadros guineenses naquele país, nas áreas do petróleo e agronomia, assim como da segurança.

O Azerbaijão vai enviar técnicos à Guiné-Bissau para prospeção de recursos mineiros.

Na Hungria, Sissoco Embaló encontrou-se com o homólogo Viktor Orbán, com quem assinou um acordo de cooperação para consultas diplomáticas e recebeu a oferta de bolsas de estudos para guineenses.

O Presidente guineense passou mais uma vez por França, onde disse ter passado em revista com o Presidente Macron a situação da África, no Congo e Ruanda.

"Estamos à procura de uma solução. Convidei os dois a irem à França", disse.

Sissoco Embaló adiantou ainda que a partir desta terça-feira começam a chegar a Bissau técnicos dos Emirados Árabes Unidos para tratar do alcatroamento de estradas, construção de hospitais de referência e aumento do número de cadeiras de hemodiálise, no Hospital Nacional Simão Mendes.

