"Está o senhor primeiro-ministro disponível para, em sede parlamentar, dialogarmos sobre a despartidarização dos lugares de chefia da Administração Pública? Eu estou disponível, nós estamos disponíveis", declarou José Luís Carneiro, durante o debate do Programa do do XXV Governo Constitucional, na Assembleia da República.

Na sua intervenção, o candidato a secretário-geral do PS voltou a criticar o executivo PSD/CDS-PP por propor medidas que não incluiu no seu programa eleitoral nem apresentou em campanha, relativas ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) e à revisão da legislação laboral.

José Luís Carneiro criticou também a opção do executivo PSD/CDS-PP de "extrair propostas dos programas dos outros partidos e colocar essas propostas do seu programa de Governo sem uma única palavra com os outros partidos da oposição", comentando: "Isso não é diálogo, isso é plágio".

"Senhor primeiro-ministro, não entrou com o pé direito", considerou o ex-ministro da Administração Interna.

O candidato a secretário-geral do PS afirmou que o seu partido não será "o suporte do Governo" no parlamento, mas sim "uma bancada da oposição responsável, firme, construtiva e alternativa", disponível para convergências.

