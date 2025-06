O traçado, que no domingo foi palco a 10.ª corrida do Mundial de 2025, vencida pelo britânico George Russell (Mercedes), é um dos mais antigos na F1, tendo recebido pela primeira vez uma etapa do campeonato da disciplina rainha do desporto automóvel em 1978.

"Montreal é uma cidade incrível, cheia de energia, com adeptos apaixonados e, por isso, estou encantado por confirmar que continuaremos a correr aqui até 2035", afirmou o diretor executivo do Formula One Group, o italiano Stefano Domenicali.

O GP do Canadá já tinha presença garantida no Mundial de F1 até 2031, na sequência do prolongamento do contrato por dois anos, assinado em 2021, que teve como objetivo compensar a organização da prova pelo cancelamento de duas edições, durante a pandemia de covid-19.

