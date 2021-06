Portugal empatou na quarta-feira com a França, a duas bolas, na terceira jornada da fase de grupos do Euro2020, o qual foi transmitido pela RTP1, garantindo o terceiro lugar do grupo e a passagem à fase seguinte.

"O jogo, qual montanha-russa de emoções, foi visto por mais de 5,1 milhões de portugueses, a que correspondeu uma audiência média de 3,461 milhões de telespetadores e um 'share' de 69,3%", refere a análise da Universal McCann, agência de meios do grupo Mediabrands.

"Desde a final do Euro2016 que não havia um programa na televisão portuguesa com audiências tão elevadas", salienta.

Assim, "a transmissão deste jogo subiu automaticamente para a primeira posição dos mais vistos no Euro2020, num 'ranking' liderado pelos jogos de Portugal", refere a Universal McCann.

O jogo entre a Seleção Nacional portuguesa e a alemã foi o segundo mais visto do campeonato, com uma audiência média de 2,6 milhões, seguida da Hungria-Portugal, com 2,2 milhões.

"Se compararmos este último jogo da fase de grupos com os de competições anteriores, verifica-se que este reuniu mais telespetadores que nos campeonatos passados", prossegue a análise.

O jogo entre Portugal e França registou uma audiência média superior em mais 55% face ao Hungria-Portugal e em 10% 'versus' o Irão-Portugal.

"Estes resultados demonstram que quando existe uma passagem à fase seguinte em causa, os portugueses respondem à chamada e colam-se à televisão para visionar os jogos decisivos", acrescenta.

"Os jogos da Seleção Nacional dominam o 'ranking' de jogos mais vistos do Euro2020", sendo que, "em média, os três jogos da Seleção Nacional colaram à televisão 2,8 milhões telespetadores, superando assim a média dos jogos de Portugal na fase de grupos do Mundial 2018 e igualando as audiências durante a fase de grupos no Euro2016".

A fechar o 'top 5' dos mais vistos do Euro2020 está o empate a zeros entre Espanha e a Suécia e o jogo de abertura da competição que opôs a Itália à Turquia.

Por canais em sinal aberto, "a RTP1 alcançou o melhor resultado dos últimos anos, após ter registado um 'share' de 25,8%, mais 12,8 pontos percentuais face à última quarta-feira".

A RTP "já não observava um valor tão elevado desde o dia da final do Euro2016 (35,3%)", salienta a análise.

"Ainda durante o dia de ontem [quarta-feira], a SIC registou um 'share' de 17,3% e a TVI de 13,5%", refere.

Os canais de informação da SIC, TVI e RTP "também cresceram em 'share' de audiências, tendo durante o dia várias emissões especiais relativas ao Euro2020".

Relativamente ao jogo entre Portugal e a França, "o interesse dos portugueses pelo jogo revelou uma tendência crescente ao longo da sua emissão".

O primeiro golo de grande penalidade marcado por Cristiano Ronaldo "deu um ligeiro impulso às audiências que foram crescendo até ao árbitro Mateu Lahoz apitar para o intervalo", prossegue.

Na segunda parte da disputa, "foi também após o segundo golo de Cristiano Ronaldo que as audiências voltaram a registar uma ligeira subida, mantendo-se estáveis até perto do apito final, altura em que se registou o pico máximo de audiências".

No apito final, "mais de quatro milhões de portugueses estavam colados à RTP1 para verem os festejos de Portugal".

Os produtos de ficção nacional da SIC e TVI "também estiveram em evidência num 'ranking' onde os três canais generalistas dividiram os seus programas neste 'top', refere.

