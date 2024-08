De acordo com os dados provisórios do Comércio Externo divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE), entre abril e junho último a Espanha foi o segundo país que vendeu mais produtos a Cabo Verde, com 19,5% do total, seguida da Índia (17,9%) e de Itália (8,4%), entre os quatro primeiros.

Os restantes países representaram 11,4% do total.

No período em análise, o continente europeu continuou a ser o principal fornecedor de bens a Cabo Verde, com um peso de 64,8% do total, contra 59,5% do 2.º trimestre do ano passado.

Seguem-se a Ásia/Oceânia (26,0%), a África (4,3%), a América (4,0%), e o Resto do Mundo (0,9%).

No segundo trimestre, os principais produtos importados por Cabo Verde foram combustíveis (49,5%), reatores e caldeiras (4,4%) e veículos automóveis (3,7%).

Segundo as estatísticas oficiais, no segundo trimestre deste ano as exportações (7,4%) importações (14,1%) e reexportações (32,6%), aumentaram em Cabo Verde, comparativamente ao 2.º trimestre de 2023.

No 2.º trimestre de 2024, as exportações de Cabo Verde totalizaram 1.986 mil milhões de escudos (18 mil milhões de euros), correspondendo a um aumento de 17,4%, face ao período homólogo.

A Europa continuou a ser o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo 94,2% do total das exportações cabo-verdianas no segundo trimestre.

Relativamente aos países com os quais Cabo Verde mantém relações comerciais, a Espanha lidera o ranking dos principais clientes na zona económica europeia, representando 60,5% no 2.º trimestre de 2024, tendo aumentado 6,8 pontos percentuais face ao trimestre homólogo.

A Itália ocupa o segundo lugar na estrutura das exportações, com 19,9%, seguida de Portugal, em terceiro, que desceu de 16,9% para 13,1%, e os Estados Unidos 4,6%.

Entre os produtos exportados por Cabo Verde, os preparados e conservas de peixes lideram o ranking, com 82,8%, seguido dos vestuários com 8,2% e do calçado com 4%.

"Estes três produtos representaram, no trimestre em análise, 94,9% do total das exportações de Cabo Verde, tendo aumentado 5,2 pontos percentuais comparativamente ao registado (89,7%) no mesmo trimestre de 2023", salientou o INE.

No período em análise, o défice da balança comercial de Cabo Verde aumentou 14,0% e a taxa de cobertura aumentou 0,1 pontos percentuais, concluiu ainda o INE.

RIPE // VM

Lusa/Fim