Portugal coloca 1.250 ME em dívida a três e 11 meses a taxas de juro mais negativas Portugal colocou hoje 1.250 milhões de euros, montante máximo anunciado, em Bilhetes do Tesouro (BT) a três e a 11 meses, a taxas de juros mais negativas nos dois prazos, foi anunciado. economia Lusa economia/portugal-coloca-1-250-me-em-divida-a-tres-e_5e4d18c43555ec127147ea03





Segundo a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) na agência Bloomberg, a 11 meses foram colocados 950 milhões de euros em BT à taxa de juro média de -0,484%, mais negativa do que a registada em 16 de outubro, quando foram colocados 900 milhões de euros a -0,450%.

A três meses foram colocados hoje 300 milhões de euros em BT à taxa média de -0,500%, mais negativa do que a verificada em 16 de outubro, quando foram colocados 350 milhões de euros a -0,475%.

A procura atingiu 1.398 milhões de euros para os BT a 11 meses, 1,47 vezes superior ao montante colocado, e 1.048 milhões de euros para os BT a três meses, 3,49 vezes o montante colocado.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) anunciou que os BT que hoje foram leiloados têm maturidades em 15 de maio de 2020 (três meses) e 15 de janeiro de 2021 (11 meses) e que o montante indicativo global era entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros.

No último leilão comparável de BT, em 16 de outubro, Portugal colocou 1.250 milhões de euros, montante máximo anunciado, em BT a três e a 11 meses, a taxas de juro menos negativas do que no anterior leilão comparável de agosto de 2019.

