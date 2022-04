De acordo com um anúncio de procedimento hoje publicado em Diário da República (DR), a empreitada de execução do Centro Inspetivo do porto de Leixões tem um valor base de 8.136.000 euros, e tem um prazo de execução de 540 dias.

Segundo fonte oficial da APDL adiantou à Lusa, o novo centro inspetivo vai permitir a "libertação da área onde hoje se realizam as atividades inspetivas", nomeadamente da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV), da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), e da Autoridade Tributária (AT).

"Esta obra duplica a capacidade de inspeção", referiu fonte oficial, uma vez que "os serviços estavam dispersos" e a sua "localização não era a ideal"

A mudança vai assim possibilitar "reduzir o constrangimento verificado na área de concessão do TCGL [Terminal de Carga Geral e de Granéis de Leixões]" e "aumentar a a produtividade da operação" deste concessionário.

Na operação geral do porto, será diminuído "o tempo de estadia em cais dos navios agroalimentares", os "custos operacionais para os operadores rodoviários e marítimos" e ainda "a emissão de gases com efeito de estufa".

O novo centro inspetivo permitirá adicionalmente "reduzir o tempo de espera dos camiões", proporcionando "maior fluidez" ao tráfego dentro do porto, disse à Lusa fonte oficial da APDL.

A infraestrutura será construída a leste do terminal portuário, já próximo a Guifões, mas na margem norte do rio Leça, junto à via de ligação interna ao Porto de Leixões (VILPL).

