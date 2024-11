A segunda fase da reabilitação do estádio inaugurado em 1953 integrou a recuperação da bancada com mais de 500 lugares, os balneários e vestiários, bem como de dois edifícios, um que servirá de sede do Centro de Desporto da Universidade do Porto (CDUP) e outro de apoio a todo o complexo.

O reitor da Universidade do Porto, António Sousa Pereira, contabilizou sete milhões de euros de investimento com fundos próprios naquele equipamento da cidade, situação que o chefe do Governo afirmou o ter surpreendido.

"Estou mesmo agradavelmente surpreendido pelo esforço que aqui foi feito, com receitas próprias, com a definição, com a gestão que é esta grande empreitada que é a Universidade do Porto e todos os seus desafios de haver espaço para poder conciliar uma revitalização tão imponente como esta", disse.

Na sua intervenção, Luís Montenegro lembrou que as "verbas para o Desporto aumentaram de forma significativa no Orçamento de Estado para 2025".

"Vamos reforçar de forma muito significativa o investimento no projeto olímpico português, porque ele próprio é também uma trave mestra da nossa política desportiva e não esquecemos nem o desporto de lazer nem o desporto escolar ou universitário", disse.

Para o governante, é "preciso repartir os recursos que são escassos, aproveitando, para isso, aquilo que a administração central consegue disponibilizar, que a administração local, e tem de se fazer essa justiça, é fundamental na política desportiva e na proteção do património que permite às pessoas usufruir da possibilidade de praticarem desporto e, neste caso concreto, de uma universidade que é referência e é hoje uma demonstração de visão que não é muito comum".

O reitor, assinalou ainda na sua intervenção, que dos três estádios universitários do país "este foi o único que não teve apoio do Estado" e deixou o convite ao Governo para "que se envolva nos desafios que a Universidade do Porto tem pela frente".

Na sua intervenção, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, sublinhou a importância deste equipamento para a candidatura do Porto a Capital Mundial do Desporto em 2027.

JFO // RBF

Lusa/Fim