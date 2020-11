"O Produto Interno Bruto a preços de mercado (PIBpm) apresentou uma variação de menos 1,09% no terceiro trimestre de 2020 comparado ao mesmo período do ano anterior", refere-se no boletim de Contas Nacionais do INE.

Ainda assim, "o desempenho de todas atividades económicas no terceiro trimestre mostrou uma tendência de recuperação quando comparado com o segundo trimestre de 2020", acrescenta.