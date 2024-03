Esta segunda estimativa relativa aos quatro trimestres de 2023 não regista alterações.

Mas, o crescimento em ritmo anualizado do último trimestre do ano foi revisto em baixa para 3,2%, menos uma décima em relação à estimativa inicial e longe do crescimento de 4,9% nos três meses anteriores.

Os dados do último trimestre ficaram abaixo do que era esperado pelos analistas.

Os números divulgados pelo Departamento do Comércio confirmaram que o crescimento económico no ano passado superou as expectativas dos economistas e o aumento de 2,1% registado em 2022.

A correção reflete principalmente uma descida no investimento privado, compensado em parte por revisões dos gastos de governos estaduais e municipais e pelos gastos dos consumidores.

O aumento nos gastos dos consumidores registou-se tanto nos serviços como nos bens, com destaque para os serviços de alimentação e alojamento.

