Em conferência de imprensa na cidade de Nampula, Salomão Cossa, representante do Projeto de Desenvolvimento Urbano do Norte de Moçambique (PDUNM), uma iniciativa governamental que vai liderar o projeto, disse que a intervenção faz parte dos esforços para a melhoria habitacional, com o objetivo de apoiar as populações na construção de casas resilientes às mudanças climáticas.

"A iniciativa contempla o fornecimento de materiais de construção, capacitação da mão-de-obra local e assistência técnica direta às obras, privilegiando sempre os padrões de construção resiliente", detalhou.

Os beneficiários, adiantou, "são indivíduos vulneráveis e que vivem nos bairros do projeto, portanto será criado em cada local um comité de seleção para apurar as pessoas que realmente necessitam de melhoramento de habitações".

Trata-se de uma ação coordenada pelo Fundo para o Fomento de Habitação, com financiamento do Banco Mundial, num valor total de 140 milhões de dólares, dos quais 24 milhões são especificamente destinados à melhoria das habitações.

Salomão Cossa avançou que, numa primeira fase, em Nampula, o projeto "Melhoria Habitacional" irá beneficiar famílias de dois municípios, nomeadamente Nampula, nos bairros de Muatala e Muahiviri, e Nacala-Porto (Ontupaia e Mathapue).

O projeto, lançado em 2022 e cujo término está previsto para 2028, vai também capacitar mão-de-obra local.

"O que o projeto vai fazer é capacitar os artesões nos locais de implementação (...)", frisou a fonte.

Já na província de Cabo delgado, o projeto irá apoiar construção de casas resilientes nos municípios de Pemba (capital provincial) e Montepuez.

AYF // ANP

Lusa/Fim