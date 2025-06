Em declarações à Lusa, Margaret Skinner, disse que o voo irá realizar-se "todas as terças, quintas e domingos à tarde", decorrendo até 25 de setembro.

Questionada sobre a possibilidade de alargar este período, admitiu que esse era o objetivo.

"Começamos sempre com um serviço sazonal", destacou, lembrando que "no verão, na época alta, há sempre uma grande procura, mas menos na época baixa. Por isso, o nosso trabalho é incentivar as pessoas a viajar e depois alargar pouco a pouco", indicou.

"O nosso objetivo seria prestar alguns destes serviços durante todo o ano", rematou.

"Honestamente, uma grande parte dos aviões será preenchida por clientes que viajam do Canadá e de fora do Canadá, que querem vir para Portugal", salientou, referindo que espera levar clientes não apenas para o Canadá, mas também ligar à rede da transportadora, "que se expande para o México, América Latina e América do Sul e também para os EUA".

Durante a apresentação da ligação, que teve hoje lugar no Porto, o presidente do Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins, deu conta da importância crescente dos turistas canadianos em Portugal.

"Em 2024, 52% das viagens ao exterior realizadas pelos turistas canadianos foram por via aérea", indicou, salientando que 72,5% viajam fora da época alta.

"Isto é tudo aquilo que um território como o nosso que quer combater permanentemente a sazonalidade gosta de ouvir. Para Portugal, ocupa a décima posição para o Porto e Norte e a oitava com um crescimento incrível: o mercado cresceu 19% chegando às 283 mil dormidas, 135 mil hóspedes e já no primeiro trimestre de 2025 continua a crescer, cerca de 5,2%", destacando que também gosta de se espalhar pelo território, em vez de ficar pelos pontos mais turísticos.

