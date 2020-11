PIB da OCDE cresce 9% no 3.º trimestre face ao anterior mas abaixo do nível pré pandemia

O Produto Interno Bruto (PIB) no conjunto da OCDE aumentou em cadeia 9% no terceiro trimestre, mas manteve-se 4,3% abaixo do nível anterior ao surto da pandemia da covid-19 no início do ano, foi hoje anunciado.