PIB da Irlanda avança 3,4% em 2020 apesar da pandemia

A Irlanda registou um aumento de 3,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 graças à atividade de muitas multinacionais no país, apesar do impacto económico da pandemia, anunciou hoje o ministro das Finanças, Paschal Donohoe.