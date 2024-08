A empresa controlada pelo Estado explicou, em comunicado divulgado na quinta-feira, que os prejuízos foram causados por um acordo assinado com o Governo, para acabar com antigos litígios fiscais relacionados com o pagamento de fretes de navios, que custaram à Petrobras 19,8 mil milhões de reais (cerca de 3,27 mil milhões de euros).

Já no que toca aos primeiros seis meses do ano, a empresa registou um lucro líquido de 3,47 mil milhões de euros no primeiro semestre do ano, uma queda de 68,5% em relação ao período homólogo de 2023.

Segundo a Petrobras, sem o acordo com o Governo e a forte desvalorização do real registada até ao momento este ano, algo que provocou perdas de 12,5 mil milhões de reais (cerca de 2,06 mil milhões de euros), o lucro semestral da Petrobras teria ascendido a 54,8 mil milhões de reais (8,98 mil milhões de euros).

A empresa, controlada pelo Estado mas com ações negociadas nas bolsas de São Paulo, Nova Iorque e Madrid, indicou que vai distribuir 2,2 mil milhões de euros em dividendos e juros sobre o capital próprio, o valor mínimo esperado para os acionistas.

Na sequência das perdas trimestrais, a Petrobras reduziu a projeção para o investimento este ano de 16,95 mil milhões de euros para um nível entre 12,37 mil milhões de euros e 13,28 mil milhões de euros, mas esclareceu que a diminuição não terá impacto no objetivo de aumentar a produção.

A empresa informou que, na primeira metade do ano, já aumentou a produção de petróleo e gás natural equivalente em 3,1%, para uma média de 2,7 milhões de barris por dia.

Quanto à produção de derivados de petróleo, a Petrobras informou que aumentou 1%, para 1,75 milhões de barris por dia, no segundo trimestre do ano.

O aumento não impediu que as vendas de combustíveis no Brasil caíssem 2%, para 1,7 milhões de barris por dia, no segundo trimestre. As vendas de gasolina caíram 8%.

MIM // VQ

Lusa/Fim