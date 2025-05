Rali de Portugal arranca com 'shakedown' e Superespecial

Redação, 15 mai 2025 (Lusa) - O Rali de Portugal, quinta prova do campeonato do mundo, arranca hoje com a realização do 'shakedown' e com uma Superespecial, a decorrer no centro da Figueira da Foz, a única da prova em piso de asfalto.