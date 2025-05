Entre janeiro e março, as receitas cresceram 6% em termos homólogos, para 19.757 milhões de euros, enquanto o volume de encomendas aumentou 10%, para 21.643 milhões de euros.

Por sua vez, a carteira de encomendas subiu para 117 mil milhões de euros.

O aumento do lucro deveu-se, sobretudo, à subida do lucro no negócio industrial, que cresceu 28,9%, num período em que todos os segmentos -- com exceção da indústria digital -- registaram aumento dos seus lucros e da sua rentabilidade.

"Alcançámos mais um trimestre de sucesso, com encomendas, receitas e resultado líquido a indicarem um claro crescimento. Os nossos clientes continuam a confiar na nossa tecnologia e a nossa pegada global demonstra a nossa resiliência", apontou o presidente executivo da Siemens AG, Roland Busch, citado em comunicado.

Com os resultados, a Siemens confirmou as perspetivas para o ano fiscal de 2025, incluindo uma subida das receitas para o grupo entre 3% e 7%.

JO // CSJ

Lusa/Fim