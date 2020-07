"É mais do triplo das perdas registadas ao nível de receitas do turismo internacional durante a crise económica mundial de 2009", considerou a organização, que é uma agência das Nações Unidas e tem sede em Madrid.

De janeiro a maio, o número de turistas internacionais caiu 56% em relação ao mesmo período de 2019, o que representa 300 milhões de visitantes a menos.

Apesar da lenta recuperação do turismo, especialmente no hemisfério norte, "o índice de confiança estabelecido pela OMT está em mínimos históricos", segundo um comunicado.

Entre os principais riscos para o setor, a OMT aponta "o ressurgimento do vírus e o risco de novos confinamentos", indicando também a situação na China e nos Estados Unidos, importantes pontos de origem de turistas.

No início de maio, a OMT previa uma queda de 60 a 80% no número de turistas internacionais no ano de 2020, com perdas que podem ascender a um total entre 910 mil milhões e 1,2 bilião de dólares.

A agência receia que "estejam em perigo entre 100 e 120 milhões de empregos diretos no turismo".

