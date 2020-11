Adriano Sênvano avançou que a situação abalou o setor mineiro em todo o país, mas com maior severidade as províncias com grande atividade, nomeadamente nas regiões centro e norte.

"A circulação e procura de produtos mineiros no mundo reduziu-se, devido à pandemia de covid-19, e isso atirou as empresas para uma situação de inatividade que teve impacto ao nível dos postos de trabalho", disse Sênvano.