PAICV diz que Orçamento do Estado para 2022 é um "apertar de cinto" para os cabo-verdianos

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) afirmou hoje que o aumento da carga fiscal previsto na proposta do Orçamento do Estado para 2022 representa um "verdadeiro apertar de cinto" aos cabo-verdianos e ameaça as empresas.